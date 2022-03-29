Пытавших россиян украинских националистов сравнили с тюремщиками Гуантанамо

Пытки захваченных в плен людей — явление в современном мире нередкое. Достаточно вспомнить, как надзиратели американской спецтюрьмы Гуантанамо обращались с заключенными. Методику подготовки военных США использовали при обучении украинских националистов. Об этом «360» рассказал политолог и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Он напомнил, что в Гуантанамо американские военные содержали захваченных в плен арабских террористов. К ним применялись достаточно жестокие виды пыток.

«Психологическая система подготовки американских военных, она приводит, с одной стороны, к расчеловечиванию любого противника, а с другой стороны — к потере полного человеческого облика. Мы знаем, что подобные методики применялись в подготовке националистических украинских батальонов. Там это все легло на идеологию», — заявил Мартынов.

Эксперт подчеркнул, что действия украинских боевиков, причастных к пыткам пленных российских военных, нужно расследовать обязательно.

В конце прошлой недели в Сети распространилось видео с пытками российских солдат, попавших в плен к украинским националистам. Боевики национальных батальонов избивали и калечили жертв и стреляли им в ноги.

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что властям России и Украины необходимо провести всестороннее расследование по данному факту. Она пояснила, что в организации проверяют все подобные материалы и последние видео вызвали серьезное беспокойство.