Мир 24 апреля 2023, 23:45 Пытавшиеся атаковать базу Черноморского флота в Севастополе катера запустили из порта Одессы Минобороны: пытавшиеся атаковать базу в Севастополе катера запустили из порта Одессы РИА «Новости»

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Беспилотные катера, которые в ночь на 24 апреля предприняли попытку атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе, запустили из порта Одессы. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации „черноморской инициативы“», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

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В Минобороны напомнили, что после совершения Украиной в октябре 2022 года атаки против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора, российская сторона приостановила реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины.

Соглашение возобновили благодаря гарантиям Турции и письменным обязательствам Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий.

Развертывание катеров, которые 24 апреля попытались атаковать пункт базирования Черноморского флота, осуществили в районе гуманитарного коридора. Он также задействован для вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

«Террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление „зерновой сделки“ после 18 мая текущего года», — отметили в сообщении российского Минобороны.

Страны G7 «решительно поддерживают» полную реализацию, а также продление срока действия и расширение зерновой сделки. Также «Большая семерка» готова поддержать Украину в восстановлении объектов сельскохозяйственной инфраструктуры.