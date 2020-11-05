Канадские пограничники задержали нарушителя из США, который пытался проникнуть в страну без документов. Речь идет о медвежонке, который вышел к пункту пропуска.

«Путешественник хотел пройти по важным причинам, но не имел при себе документов», — говорится в сообщении канадских пограничников в Facebook.

«После энергичной попытки перейти границу» офицеры поймали медвежонка и отправили в службу спасения диких животных.

Источник фото: Facebook

Животное относится к виду черных медведей или барибалов. Этот вид встречается в большинстве американских штатов и во всех канадских провинциях. К человеческому жилью медведей привлекают запахи еды, они поедают пищевые отходы.

Сообщение появилось 4 ноября, в день подсчета голосов на выборах президента США. Из-за почтового голосования подведение итогов растянулось, и не было понятно, кто победит — действующий президент Дональд Трамп или его конкурент Джо Байден.

Пользователи шутят, что медведь решил сбежать в Канаду из-за высоких шансов Трампа на переизбрание. Тогда же в Google зафиксировали рост запросов на тему переезда из США в Канаду. Аналогичная ситуация была в 2016 году, после ошеломительной победы Трампа над Хиллари Клинтон.

«Хотя бы медвежонок добрался до границы, потому что у меня не было шансов. Тем не менее, я рада, что он в безопасности», — написала пользовательница Izzy Morena.

«Он испугался результатов выборов», — считает Cheryl Scott.

«Наверно, он слышал о выборах в США и не может смириться с тем, что это еще на четыре года, поэтому и просит убежища в Канаде», — вторит ей Mirela Darragjati Pjetri.

По последним данным Байден лидирует, набирая 264 из 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. У Трампа 214 голосов. Подсчет продолжается. Трамп требует остановить его и через суд и добивается пересчета в штатах, где разница составляет менее 1%.