Эксклюзив 09 августа 2023, 23:38 «Пытаются балансировать». Политолог Мезюхо раскрыл детали сотрудничества ОАЭ и России Политолог Мезюхо рассказал об отношениях России и ОАЭ Unsplash

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Между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами сложились конструктивные отношения. При этом в вопросах сотрудничества с Западом ближневосточная страна пытается балансировать. Об этом политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо заявил «360».

По его словам, Эмираты ищут компромисс в отношениях с США и и Россией, однако в целом они намерены следовать своим интересам, а не желаниям Запада.

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«Конечно, ОАЭ пытаются балансировать между Россией и Западом, в том числе и в вопросах, связанных с мировыми ценами на топливо. Это является чувствительной темой для нашей страны и объектом спекуляций со стороны США, которые постоянно продвигают идею о потолке цен на российские нефтепродукты и делают все возможное, чтобы большее число стран присоединялось к этому подходу», — отметил политолог.

Мезюхо напомнил, что когда-то ОАЭ находились под британским протекторатом, и интерес Запада к этой стране по-прежнему высок. Он добавил, что России сейчас выгодно сотрудничать с Эмиратами. Кроме того, он подчеркнул важность ориентированности ОАЭ на собственные интересы.

«Чем больше стран, которые во взаимоотношениях с Россией будут опираться на свои национальные интересы, а не на желания Запада, тем лучше нашей стране как лидеру глобального антиколониального движения», — подчеркнул он.

Он отметил, что Россия, в отличие от Запада, «дружит не против кого-то», а исходя из взаимовыгодного сотрудничества.