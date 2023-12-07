Мир 07 декабря 2023, 06:31 Пытаясь оправдать траты на Украину, США потеряли связь с реальностью — посол Посол Антонов назвал слова Кирби о столкновении США с Россией недопустимыми РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американский военно-промышленный комплекс стал прямым выгодополучателем конфликта на Украине, поэтому власти США пытаются любыми способами обосновать расходы на киевский режим. Для этого они прибегли к мифам о возможном столкновении с Россией в случае ее победы. Посол Анатолий Антонов в Telegram-канале дипведомства назвал такую риторику недопустимой.

«В попытке „подлить масла“ в огонь украинской войны „по доверенности“ здесь окончательно потеряли связь с реальностью, с легкостью рассуждая о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран. Такого рода провокационная риторика недопустима для ответственной ядерной державы», — сказал он.

Реклама

Дипломат напомнил, что главными бенефициарами украинского конфликта являются США и их военно-промышленный комплекс. Это подтвердило выделение очередного, 52-го по счету, пакета военной помощи киевскому режиму.

Анатолий Антонов заявил, что пытаясь оправдать перед налогоплательщиками и политиками расходы на поддержку украинской армии, американские власти прибегли к распространению мифов и «страшилок» о прямом конфликте с Россией. Он призвал руководство США прекратить сеять хаос ради сохранения своей гегемонии.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил журналистам, что в случае победы России американской армии придется вовлечься в конфликт напрямую. Президент США Джо Байден сказал, что российская армия вслед за Украиной атакует страны НАТО.