30 мая 2023, 22:38
«Хочет отвлечь людей». Зеленского обвинили в попытке скрыть правду о ВСУ атакой дронов на Москву
Читатели FT обвинили Зеленского в попытке атакой на Москву скрыть правду о потерях ВСУ
Читатели The Financial Times обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского после атаки дронов на Москву. Пользователи предположили, что террористическим актом украинский лидер пытается прикрыть неудачи ВСУ на фронте.
«Правда в том, что все это нацелено на западную аудиторию и самих украинцев. Они пытаются отвлечь людей от потери Артемовска, который Зеленский клялся и божился не сдавать ни в коем случае. А долгожданное наступление все затягивается», — заявил один из комментаторов.
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Второй отметил, что СМИ всячески пытаются оправдать тот факт, что весна закончилась, а долгожданного контрнаступления ВСУ так и не случилось. Он указал, что Украина потеряла Артемовск, ПВО и склады с боеприпасами уничтожаются планомерно, а контрнаступление «задавлено в зародыше».
«Эти атаки не только бессмысленны, но и даже контрпродуктивны. С военной точки зрения они существенного влияния всяко не окажут», — написал читатель под публикацией.
Еще один пользователь отметил, что вместо весеннего контрнаступления получили «бессвязную коллекцию единичных атак».
Владимир Зеленский
ВСУ
Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
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