«Пытаемся понять»: в Госдепе оценили отставку Медведева и правительства РФ

В Госдепартаменте США пока не определились, как относятся к отставке правительства России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Во внешнеполитическом ведомстве следят за ситуацией в РФ.

Глава пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус заявила в эфире RTVI, что Госдеп в курсе случившегося. Пока что американцы пытаются понять значение происходящих событий.

«Сейчас пытаемся понять, что <…> значит объявление об отставке Медведева», — пояснила Ортэгус.

В Госдепартаменте не стали делать «конкретное заявление по этому поводу», однако пресс-секретарь ведомства не упустила возможность упомянуть о якобы вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.

Американский президент Дональд Трамп, заметила Морган Ортэгус, не раз говорил о своем желании улучшить отношения Вашингтона и Москвы. Здесь, по словам представителя Госдепа, все зависит от российских лидеров. Они должны изменить «враждебное поведение».

«Надеемся, кто бы ни стоял у власти в России, наши требования перемен во внешней политике будут учтены», — заключила Ортэгус.

Президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию 15 января, предложил внести поправки в Конституцию. Спустя несколько часов стало известно об отставке правительства. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объяснил решение тем, что так глава государства получит возможность полностью реализовать выраженные в послании предложения.

Новым премьер-министром РФ может стать Михаил Мишустин.