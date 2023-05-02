Мир 02 мая 2023, 03:31 Пыльная буря привела к массовому ДТП и жертвам в Иллинойсе Полиция Иллинойса сообщила о шести погибших в результате массового ДТП из-за пыльной бури

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Пыльная буря к югу от Спрингфилда штата Иллинойс в США спровоцировала массовое ДТП, в котором погибли как минимум шесть человек и пострадали более 30. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на полицию штата.

Около сотни автомобилей столкнулись на скоростном шоссе в условиях нулевой видимости, из них было около 30 грузовых машин. Два грузовика загорелись.

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«В настоящее время мы располагаем сведениями о более чем 30 пострадавших, которые отправлены в больницу. По имеющимся данным, шесть человек погибли», — привело агентство данные полиции.

Возраст пострадавших в ДТП — от двух до 80 лет. Полицейские отметили, что некоторые травмы представляют угрозу для жизни. Правоохранители считают, что причиной аварии послужил сильный ветер, который сдувал почву с сельхозугодий, что привело к нулевой видимости на шоссе.