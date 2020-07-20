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    20 июля 2020, 23:41

    ПВО Сирии отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска

    Валерия Шафирко

    Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько ракет, появившихся в небе над Дамаском. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правительственный телеканал «Аль-Ихбария».

    За нападение, как указал телеканал, ответственен Израиль. Удары наносились по объектам в сирийской столице и ее окрестностях.

    Отмечается, что сирийские военные успешно отражали атаку и сбили несколько ракет до того, как они достигли земли. Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.

    При этом пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась давать комментарии по поводу сообщений о ракетном ударе в районе Дамаска.

    В июне сообщалось, что самолеты ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в районе Масьяфа в провинции Хама. В результате атаки погибли девять бойцов правительственных сил Сирии. При этом системам ПВО удалось сбить часть ракет.

    Новости SMI.FM