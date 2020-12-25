ПВО Сирии отразили атаку Израиля

Оборонное ведомство Сирии установило, что ракеты выпустили ночью из воздушного пространства Ливана. Предполагается, что они были нацелены на научно-исследовательскую лабораторию, которая находится вблизи города Масьяф. По предварительной информации, в результате произошедшего никто не погиб и не пострадал. Сведений о разрушениях также нет.