ПВО Сирии отразили атаку Израиля
Сирийским средствам противовоздушной обороны удалось отразить атаку израильских ВВС по западной части провинции Хама. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».
Оборонное ведомство Сирии установило, что ракеты выпустили ночью из воздушного пространства Ливана. Предполагается, что они были нацелены на научно-исследовательскую лабораторию, которая находится вблизи города Масьяф. По предварительной информации, в результате произошедшего никто не погиб и не пострадал. Сведений о разрушениях также нет.