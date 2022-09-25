ТАСС: ПВО сбили 10 украинских ракет над Херсоном | 360°

Мир 25 сентября 2022, 16:34 Поделиться Telegram

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Viber ТАСС: ПВО сбили 10 украинских ракет над Херсоном Минобороны РФ

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Российские силы противовоздушной обороны запустили 10 ракет в небо над Херсоном. Об этом заявил ТАСС.

В небе над городом видны следы от ракет, слышны звуки взрывов.

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Официального подтверждения информации российских корреспондентов при этом пока нет.

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Ранее власти Херсонской области сообщили, что усилят меры безопасности после обстрела гостиницы в столице. Председатель правительства региона Сергей Елисеев пообещал, что террористы будут наказаны.

Вооруженные силы Украины обстреляли центр города Херсона из РСЗО HIMARS, два человека погибли. В гостинице жили гражданские, оружия или военной техники там нет. Жертвами атаки стали как минимум два человека. Также сообщили, что там проживала группа телеканала RT, но никто из них не пострадал. Идет разбор завалов.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил гибель при обстреле Херсона бывшего депутата Верховной рады Украины Алексея Журавко. Он сказал, что Журавко был достойным человеком, который всегда держал слово.

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