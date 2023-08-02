02 августа 2023, 14:34
ПВО Польши не фиксировала нарушения воздушных границы белорусскими вертолетами
МИД Польши: система ПВО не засекла пересечения восточной границы вертолетами Белоруссии
Система противовоздушной обороны Польши не засекала пересечение вертолетами Белоруссии восточной границы. Об этом агентству РАР сообщил замглавы польского МИД Павел Яблоньский.
«По системам радиолокации определенные вещи не подтвердились», — сказал он.
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Яблоньский уточнил, что якобы позже факт нарушения польского воздушного пространства установили «на основе другой информации».
В Минобороны Белоруссии назвали «надуманными» обвинения Польши. Данные заявления подкрепляются желанием оправдать наращивание польских войск у границ двух стран, подчеркнули в ведомстве.
Минобороны Польши признало «намеренной провокацией» ситуацию с белорусскими вертолетами. Случившееся обсудили на заседании комитета по вопросам безопасности. Замминистра обороны Войчех Скуркевич подчеркнул, что такие происшествия могут спровоцировать столкновение.
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