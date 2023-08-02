Мир 02 августа 2023, 14:34 ПВО Польши не фиксировала нарушения воздушных границы белорусскими вертолетами МИД Польши: система ПВО не засекла пересечения восточной границы вертолетами Белоруссии РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны Польши не засекала пересечение вертолетами Белоруссии восточной границы. Об этом агентству РАР сообщил замглавы польского МИД Павел Яблоньский.

«По системам радиолокации определенные вещи не подтвердились», — сказал он.

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Яблоньский уточнил, что якобы позже факт нарушения польского воздушного пространства установили «на основе другой информации».

В Минобороны Белоруссии назвали «надуманными» обвинения Польши. Данные заявления подкрепляются желанием оправдать наращивание польских войск у границ двух стран, подчеркнули в ведомстве.

Минобороны Польши признало «намеренной провокацией» ситуацию с белорусскими вертолетами. Случившееся обсудили на заседании комитета по вопросам безопасности. Замминистра обороны Войчех Скуркевич подчеркнул, что такие происшествия могут спровоцировать столкновение.