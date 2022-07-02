ВСУ несколько дней назад попытались обстрелять территорию Белоруссии из ракетных установок. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он сказал, что системы ПВО республики успешно перехватили снаряды. О попытке обстрела со стороны ВСУ Лукашенко сообщил на торжественном собрании в преддверии Дня независимости Белоруссии.

«Должен доложить: три дня назад, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но комплексами „Панцирь“ удалось перехватить все ракеты, пущенные вооруженными силами Украины», — рассказал Лукашенко.

Действия ВСУ президент Белоруссии назвал провокацией.

Также в рамках выступления на мероприятии Лукашенко заявил, что ни он, ни его российский коллега Владимир Путин никого не шантажируют ядерным оружием. Ранее на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым белорусский лидер заявил, что его армия пока не ответила на западные «ядерные» тренировки. Это заявление Лукашенко процитировало БелТА.