После завершения спецоперации на Украине у президента России Владимира Путина будет три пути, считает обозреватель американского издания The Hill Дэвид Лингельбах. По его мнению, российский лидер может «начать военную кампанию», создать альтернативу ООН или заняться внутренней политикой страны.

Положение Путина сейчас «выглядит в целом положительно», подчеркнул Лингельбах. Спецоперация проходит успешно, рубль укрепляется, а президентский рейтинг только растет, заметил журналист. Обозреватель уверен, что Путин — «не из тех, кто пойдет на очевидные шаги».

«Если в общих чертах, перед ним могут открыться три пути: военная кампания, создание альтернативы ООН и защита внутреннего наследия», — предположил он.

Спецоперация по денацификации Украины началась в конце февраля. В начале июля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении территории ЛНР.

В настоящий момент союзные силы отбрасывают ВСУ с их позиций в Донецкой области. Военнослужащие ВС РФ и Народной милиции ЛНР взяли Северск под оперативный контроль.