Мир 12 мая 2023, 13:36 Путину предрекли победу на выборах в Турции CNN: победителем на выборах в Турции станет Путин РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин выйдет победителем по итогам президентской кампании в Турции 14 мая. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Эрдоган борется за свою политическую жизнь. А настоящим победителем в результате выборов в Турции может стать Путин», — уточнили в публикации.

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В материале подчеркнули, что за последнее десятилетие Эрдоган, которому сейчас 69 лет, не только принял более воинственный тон в отношении Запада, но и стал более сомнительным другом.

По мнению автора статьи, проигрыша Эрдогана недостаточно, чтобы изменить восточный уклон внешней политики Турции. Независимо от того, выиграет он или проиграет, власти страны продолжат тесный контакт с Россией.

«Независимо от того, победит Эрдоган или проиграет, Анкара вряд ли отсоединится от Москвы и повернется спиной к Западу», — резюмировал политический аналитик.

Ранее оппозиционный кандидат в президенты Турции, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу предъявил России обвинение в заговоре.