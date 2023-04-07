Мир 07 апреля 2023, 03:18 Путину остался один шаг до решающего удара по Западу — СМИ Diplomat: Путину осталось сблизить Индию и Китай до решающего удара по Западу РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин может в ближайшее время сформировать антизападный блок, в который войдет Индия и Китай. Для этого необходимо ослабить напряженность между двумя восточными государствами. Об этом написал обозреватель Мохамед Зишан издания The Diplomat.

«Проблема для Путина, однако, заключается в том, что Индия по-прежнему подозрительно относится к Китаю из-за затяжного противостояния на границе, и пока маловероятно, что Нью-Дели захочет работать с Пекином над построением параллельной экономики, свободной от доллара», — отметил автор материала.

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После столкновений на границе в 2020 году Индия ввела ограничения для китайских приложений и инвесторов. Однако это не значит, что Индия упустит возможность бросить вызов господству доллара. Ситуация вокруг Тайваня подтолкнет китайские власти к сотрудничеству с Индией, чтобы иметь возможность противостоять Западу.

«Если Путин сможет апеллировать к этим более масштабным амбициям Пекина <…>, то на Востоке может сформироваться новый блок», — подчеркнул обозреватель.

Зишан отметил, что Вашингтону следует более внимательно следить за этой тенденцией.