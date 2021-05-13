Путина включили в список кандидатов на Нобелевскую премию мира

Нобелевский комитет включил российского президента Владимира Путина в список кандидатов на Нобелевскую премию мира — 2021. Всего номинированы 286 человек. Об этом заявил писатель Сергей Комков, который выдвинул Путина на премию.

«Получил, ответили, что „Ваш кандидат включен в список“ и общее количество номинированных в этом году еще уточняется, но предварительное количество номинированных 286 человек», — сказал Комков РИА «Новости».

Академик отметил, что Путина включали в список кандидатов на Нобелевскую премию мира 2014 года. Тогда всего были номинированы 278 человек.

Известно, что заявка на выдвижение российского лидера на премию мира поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября 2020 года. Документ направил Сергей Комков.

В апреле 2021 года стало известно, что на Нобелевскую премию выдвинули главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Президент Международного информационного нобелевского центра (МИНЦ) Вячеслав Тютюнник рассказал, что такой чести глава Чечни удостоился «за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном чеченском крае».