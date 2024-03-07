Мир 07 марта 2024, 13:21 Путина, Трампа и восемь Байденов нашли в Казахстане Ranking.kz: Путин, Трамп, Байдены и Касым-Жомарты живут в Казахстане РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жители Казахстана дают детям имена в честь мировых политических лидеров. Мониторинговый проект ranking.kz подсчитал, сколько Трампов, Байденов и Путиных живут в стране.

«Политические личности традиционно вдохновляют родителей на имена для их чад», — указано на сайте.

Реклама

Сейчас в республике живут 12 Касым-Жомартов, один Путин, один Трамп и восемь Байденов. Иногда родители называют детей в честь городов: Астана, Алматы, Шымкент, Семей, Атырау, Тараз, Актобе.

«В январе текущего года самыми популярными в Казахстане именами стали Медина и Алихан», — отметили авторы материала.

Кроме того, младенцев называют даже в честь республики — Казахстан. На 29 февраля 2023 года в стране зарегистрировали 24 человека с таким именем.

Необычные и редкие имена любят давать детям и жители России. Например, в Воскресенске новоиспеченные матери и отцы называли девочек — Марта, Лидия, Эмилия и Марьяна, а мальчиков — Эмиль, Леон, Стефан, Лаврентий и Джон.