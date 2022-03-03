Лавров рассказал о переговорах Путина с Макроном

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон часто говорят по телефону. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Макрон нередко проявляет инициативу, он не раз общался лично с Владимиром Путиным, в том числе и по телефону.

«Сейчас, когда мы общаемся, по-моему, идет очередной телефонный разговор», — приводит слова дипломата ТАСС.

Лавров отметил, что российская сторона приветствует действия президента Франции по урегулированию ситуации вокруг Украины. Он сказал, что Москва будет рада, если французская сторона все же поможет достичь договоренностей, которые опираются на принципы, одобренные в рамках ОБСЕ.

За последнюю неделю лидеры России и Франции созванивались как минимум дважды — 24 и 28 февраля. В первый раз телефонные переговоры прошли в день объявления о начале военной операции на Украине. Тогда стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и обменялись мнениями о происходящем.

В ходе телефонной беседы, которая прошла 28 февраля, президент России назвал французскому президенту условия урегулирования сложившейся ситуации с Украиной. По словам Путина, урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации Украины и обеспечению ее нейтрального статуса.