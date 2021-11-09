Американцы припомнили своим спецслужбам ролик о ЛГБТ-армии после беседы Путина с главой ЦРУ

Директор ЦРУ Билл Бернс на прошлой неделе провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, в которой выразил «серьезную» озабоченность США по поводу наращивания российской военной мощи вдоль украинской границы и попытался определить намерения России, сообщил CNN в своем Twitter-аккаунте. Американские пользователи соцсети оставили множество ироничных комментариев под постом.

Уильям Бернс позвонил президенту России Владимиру Путину во время своего визита в Москву. Глава ЦРУ прибыл в российскую столицу 2 ноября. Он встретился с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. В посольстве США уточнили, что делегация во главе с Уильямом Бернсом провела в Москве два дня.

Вопросы двусторонних отношений, кибербезопасности и решение кризисной ситуации в дипломатической практике обсудили президент России Владимир Путин и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе телефонных переговоров, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Американские пользователи Twitter отнеслись к сообщению CNN о прошедшем телефонном разговоре Путина и Бернса не без шуток.

«Где новости CNN о российском сговоре?», — написал один из комментаторов поста.

«О боже, ЦРУ снова придумывают истории. Лол», — отметил другой пользователь.

Источник фото: Twitter

«Россия не смеет. Они испугались, потому что Эмма и две ее матери здесь», — заметил еще один юзер, иронично намекая на рекламу армии США, которая вызвала волну шуток и сравнений с российской рекламой со стороны американцев.