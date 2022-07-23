Глава МИД Германии Бербок увидела вызов для НАТО на фотографии Путина с Эрдоганом

Совместная фотография президента России Владимира Путина, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Ирана Ибрахима Раиси вызвала возмущение у министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. В интервью газете Bild она заявила, что появление президента Турции на этом снимке — это настоящий вызов для НАТО.

Снимок, который сильно не понравился германскому министру, сделали в Тегеране на саммите стран — гарантов Сирийского урегулирования в рамках астанинского формата.

Бербок напомнила, что Турция является членом НАТО и играет большую роль для альянса на фоне конфликта на Украине. Появление Эрдогана на снимке она назвала вызовом.

«Для меня это фото непонятно именно с точки зрения члена НАТО», — привел слова Бербок сайт Piter.TV. Министр добавила, что это «просто непостижимо».

По итогам прошедшего в Тегеране саммита президенты России, Ирана и Турции выпустили совместное заявление. Как отметил Владимир Путин, в документе подписанты подтвердили приверженность к укреплению сотрудничества трех стран в интересах нормализации ситуации в Сирии.