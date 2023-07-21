Мир 21 июля 2023, 13:21 Путина проинформировали о планах Польши разместить войска на Западной Украине Нарышкин заявил Путину о планах Польши разместить войска на Западной Украине РИА «Новости»

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Власти Польши рассматривают возможность размещения своих войск на территории Западной Украины, заявил глава СВР Сергей Нарышкин в ходе совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«У польского руководства усиливается настрой на то, чтобы вести контроль на западных территориях Украины, западных областях, путем размещения там своих войск», — проинформировал Нарышкин.

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По его словам, такой шаг могут представить как исполнение союзнических обязательств в рамках польско-литовско-украинской инициативы в сфере безопасности.

«Нам представляется, что вот за этими довольно опасными планами польского руководства надо внимательно следить», — добавил глава СВР.

Путин в ответ заметил, что информация, которую представил Нарышкин, появляется уже в европейской прессе. Речь идет не о каком-то сборище наемников, а именно о регулярном воинском соединении, которое планируют использовать для действий на территории Украины, пояснил президент.

«Перспектива очевидна — если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причем останутся навсегда. И в этом, кстати, не будет ничего нового», — подчеркнул Путин.

Также глава государства поручил Нарышкину внимательно следить за развитием событий.