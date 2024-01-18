Мир 18 января 2024, 03:35 Путина призвали пригласить в Швейцарию после Зеленского Депутат Бюхель: после Зеленского Швейцария должна пригласить в Берн Путина РИА «Новости»

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Швейцария должна пригласить президента России Владимира Путина, чтобы подтвердить свой нейтралитет в украинском конфликте. Об этом депутат Национального совета Швейцарии Рино Бюхель рассказал в интервью газете 20 Minuten.

«Швейцария сможет сохранить свой нейтралитет только в том случае, если она пригласит Владимира Путина в Берн», — сказал он.

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Бюхеля выразил недовольство по поводу визита президента Украины Владимира Зеленского в парламент Швейцарии в понедельник. По его мнению, власти страны фактически принимают сторону одного из участников конфликта, нарушая вековой принцип нейтралитета страны.

Дипломатическое урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия российской стороны, считает политик. Он назвал абсурдными переговоры по поводу украинской «формулы мира», прошедшие в Давосе без России.

Ранее Зеленский попросил швейцарские власти организовать мирный саммит по Украине. Обсуждение его так называемой «формулы мира» провалилось в Берне.