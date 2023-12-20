20 декабря 2023, 01:46
Путина признали геополитическим победителем 2023 года
Обозреватель WSJ: Путин стал геополитическим победителем года
Президент России Владимир Путин стал геополитическим победителем 2023 года. Такое мнение выразил обозреватель газеты The Wall Street Journal Джерард Бейкер.
«Я не рад объявить Владимира Путина геополитическим победителем этого года», — написал американский журналист.
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По мнению Бейкера, российский лидер смог добиться такого успеха по трем причинам. Во-первых, экономика России устояла перед западными санкциями. Во-вторых, украинское контрнаступление полностью провалилось. И, наконец, в-третьих, поддержка Украины со стороны США «дала трещину», а позиция Европы стала слабеть.
Ранее журнал Time номинировал Владимира Путина на звание человека года. Всего в шорт-лист включили девять номинантов. На звание претендуют британский король Карл III, певица Тейлор Свифт и кукла Барби, а также председатель КНР Си Цзиньпин и разработчик CHatGPT Сэм Альтман.
В 2007 году президент России уже становился человеком года по версии журнала. Кроме того, Time неоднократно включал Путина в топ-100 наиболее влиятельных персон.
Запад
Владимир Путин
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