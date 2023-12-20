Мир 20 декабря 2023, 01:46 Путина признали геополитическим победителем 2023 года Обозреватель WSJ: Путин стал геополитическим победителем года РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин стал геополитическим победителем 2023 года. Такое мнение выразил обозреватель газеты The Wall Street Journal Джерард Бейкер.

«Я не рад объявить Владимира Путина геополитическим победителем этого года», — написал американский журналист.

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По мнению Бейкера, российский лидер смог добиться такого успеха по трем причинам. Во-первых, экономика России устояла перед западными санкциями. Во-вторых, украинское контрнаступление полностью провалилось. И, наконец, в-третьих, поддержка Украины со стороны США «дала трещину», а позиция Европы стала слабеть.

Ранее журнал Time номинировал Владимира Путина на звание человека года. Всего в шорт-лист включили девять номинантов. На звание претендуют британский король Карл III, певица Тейлор Свифт и кукла Барби, а также председатель КНР Си Цзиньпин и разработчик CHatGPT Сэм Альтман.

В 2007 году президент России уже становился человеком года по версии журнала. Кроме того, Time неоднократно включал Путина в топ-100 наиболее влиятельных персон.