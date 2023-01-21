Мир 21 января 2023, 21:44 Путина поздравили в Германии с отказом Шольца поставлять Украине танки Leopard Депутат бундестага поздравила Путина с отказом Шольца поставить танки Leopard Украине РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин может быть доволен отказом канцлера Олафа Шольца передать Украине боевые танки Leopard. Об этом председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила в интервью телеканалу N-TV.

«Президента Путина можно поздравить в связи с тем, что не удалось принять решение по танкам», — отметила она.

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Политик раскритиковала неготовность Шольца принять решение по вопросу передачи ВСУ немецких боевых танков Leopard. Она назвала позицию немецкого лидера «фиаско», ведь он ранее обещал украинским властям оказать военную помощь.

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Германия не поддалась на уговоры стран НАТО согласиться на передачу Украине тяжелых танков Leopard. Вопрос о поставках украинской армии танков стал основным на встрече глав военных ведомств на базе Рамштайн.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал правительство ФРГ как можно скорее разрешить поставку боевых танков Leopard 2 для ВСУ. Дипломат заявил, что разочарован итогами встречи министров обороны европейских стран. Он отметил, на Украине ждали «гораздо большего от немецких партнеров».