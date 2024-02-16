16 февраля 2024, 00:19
Путина попросили «держаться подальше» от выборов в США
Кирби: Путину лучше держаться подальше от американских выборов
Президенту России Владимиру Путину лучше «держаться подальше» от американских выборов после его высказываний о президенте страны Джо Байдене. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Тему интервью Путина подняли во время брифинга. Один их журналистов попросил чиновника прокомментировать слова президента России, который назвал Байдена прогнозируемым человеком.
Реклама
В ответ Кирби заявил, что администрация США противостоит России во всем мире.
«Господину Путину следует держаться от наших выборов подальше», — резюмировал он.
В беседе с журналистом Павлом Зарубиным глава государства отметил, что Россия будет работать с любым лидером США, которого выберет американский народ, писал RT. Путин добавил, что Россия готова работать с любым американским лидером, которому окажет доверие народ.
США
Россия
Владимир Путин
Реклама
Реклама