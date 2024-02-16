Мир 16 февраля 2024, 00:19 Путина попросили «держаться подальше» от выборов в США Кирби: Путину лучше держаться подальше от американских выборов РИА «Новости»

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Президенту России Владимиру Путину лучше «держаться подальше» от американских выборов после его высказываний о президенте страны Джо Байдене. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Тему интервью Путина подняли во время брифинга. Один их журналистов попросил чиновника прокомментировать слова президента России, который назвал Байдена прогнозируемым человеком.

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В ответ Кирби заявил, что администрация США противостоит России во всем мире.

«Господину Путину следует держаться от наших выборов подальше», — резюмировал он.

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным глава государства отметил, что Россия будет работать с любым лидером США, которого выберет американский народ, писал RT. Путин добавил, что Россия готова работать с любым американским лидером, которому окажет доверие народ.