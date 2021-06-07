Японцы обсудили слова Путина о Курилах

Слова президента России Владимира Путина на полях ПМЭФ о мирном договоре с Токио и Курильских островах во время встречи с главредами иностранных информагентств были опубликовано японской газетой Sankei Shimbun. Материал в очередной раз вызвал дискуссию среди читателей издания.

Газета также напомнила о статье в российской Конституции, в принципе запрещающей передачи территории иностранным государствам.

«Это не может не оказывать отрицательного влияния на вопрос о возврате „северных территорий“ Японии, который, собственно, и составляет существо японско-российских переговоров о мирном договоре», — пишет газета (цитата по РИА «Новости»).

Читатели статьи заявили, что Японии надо наращивать военный потенциал, разработать и испытать ядерное оружие.

«Иначе против нас развернут новую агрессию. Да что там говорить, и мирные переговоры-то вести без атомного сдерживания не с руки!» — заявил пользователь с ником mta.

Другой комментатор посетовал, что его страну окружают государства-агрессоры. Россия, Южная Корея, Китай, который претендует на остров Сенкаку. Он предложил бить по врагам «железным кулаком».

«Сколько раз можно об одном и том же?! Острова нам можно вернуть только силой!» — возмутился xxww.

По мнению пользователя t., Японии с точки зрения безопасности и добычи рыбных ресурсов нужно забыть о четырех островах и соглашаться хотя бы на два. Он посетовал, что внешняя политика Токио исключительно бездарна.

«Все это представляется мне хитрой игрой России, пытающейся выманить у Японии какие-то деньги на экономическое сотрудничество. Здесь нам нужно быть осторожными», — предположил sw31u.

Четыре острова Курильской гряды отошли Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. Мирный договор между странами так и не был заключен. Владимир Путин на ПМЭФ напомнил, что Япония не раз меняла свою позицию по Курилам. Сначала она требовала вернуть два острова, потом четыре. Россия с этим никогда не соглашалась.