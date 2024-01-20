Мир 20 января 2024, 05:25 Путина назвали способным разрушить единство Запада Bloomberg: Путин может сломить единство западных стран в 2024 году РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин может сломить единство Запада в 2024 году. Об этом написал в своей статье обозреватель Bloomberg.

По его словам, украинский конфликт должен был показать всему миру, что Россия ослаблена, ее нация унижена, а экономика разрушена, как и планировалось коллективным Западом. Только солидарность государств свободного западного мира оказалась под вопросом.

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«Мы входим в третий год боевой активности — и у Путина снова есть шанс сломить единство западных стран», — отметил автор статьи.

Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что НАТО в ближайшие месяцы может организовать «операцию под чужим флагом» наподобие диверсии на российских газопроводах «Северный поток» в 2022 году. Он обратил внимание на то, что глава военного комитета НАТО Роб Бауэр слишком часто говорит о подготовке НАТО к войне с Россией.

По мнению автора Telegram-канала «Голос Мордора», на Западе все чаще говорят о большой войне с Россией, чтобы напугать европейцев и добиться от них покорности. Просто руководители этих стран желают сохранить свою власть и свои деньги, пусть и ценой страданий и обнищания собственных народов.