Мир 25 апреля 2023, 12:51 Путина назвали спасителем России после смутных 90-х Экс-разведчик США Риттер назвал президента России Путина величайшим деятелем столетия РИА «Новости»

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России удалось выйти из «смутных времен» 1990-х только благодаря приходу к власти президента Владимира Путина. Об этом в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил бывший офицер разведки американского корпуса морской пехоты Скотт Риттер.

Он пояснил, что только благодаря новому лидеру Россия смогла спастись и сохраниться после всех потрясений.

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«Когда люди будут оценивать историю этого века, одно имя будет возвышаться над всеми, и это имя — Владимир Путин. Он один из величайших людей этого столетия», — заявил Риттер.

Бывший офицер добавил, что Путин и сегодня находится на правильной стороне истории, находясь на защите истины.

В начале апреля Скотт Риттер заявил об угрозе третьей мировой войны. Условием для развязывания глобального конфликта он назвал официальное вступление США в конфликт на Украине и атаку на российских военных.

По его словам, американцы могут втянуть в противостояние все страны НАТО. При этом Риттер отметил, что администрация Белого дома вряд ли пойдет на такой риск, понимая серьезность последствий.