Мир 06 марта 2024, 12:44 Путина назвали победителем в торговом споре Украины и Польши Politico: Путин победил в торговой войне Польши и Украины Attila Husejnow/Keystone Press Agency/globallookpress

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Торговые споры между Польшей и Украиной выгодны российскому лидеру Владимиру Путину, который не прилагал руку к сложившейся ситуации. Об этом сообщило издание Politico.

«Единственным победителем торговой войны между двумя союзниками стал Путин, так как он проецирует мощь России как ведущего мирового экспортера зерна», — подчеркнули авторы материала.

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Польшу стали упрекать в том, что местные фермеры блокируют провоз зерна с Украины, но при этом власти страны спокойно пропускают российские товары на миллионы евро.

Польский премьер Дональд Туск пытался обвинить РФ в проблемах местных фермеров. Он же призвал Евросоюз запретить ввоз российского зерна. Но журналисты издания подчеркнули, что нет никакого доказательства словам Туска о том, что именно импорт из РФ или даже с Украины виноваты в бедах польских фермеров.

Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что республика готова ограничить экспорт своей сельхозпродукции ради хороших отношений с Польшей. Но правительство выставило условие — запретить российские поставки.