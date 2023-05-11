Мир 11 мая 2023, 16:59 Путина назвали победителем НАТО Американский демократ Янг назвал президента России Путина победителем «злой империи» НАТО РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин побеждает НАТО, нарушающий все международные нормы. Поэтому США необходимо вывести все свои войска и вооружения из стран Европы. Об этом на своей странице в Twitter написал кандидат от Демократической партии на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

Так он ответил на сообщение бывшего офицера разведки американского Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера, который назвал Путина величайшим деятелем столетия.

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«Путин успешно побеждает агрессивную, совершающую массовые убийства и военные преступления, злую Империю, называющую себя НАТО», — написал Янг.

Политик подчеркнул, что российский лидер действует в рамках международного права, а США и другие западные страны нарушают эти нормы в ежедневном режиме, поэтому нужно добиваться вывода американских сил и вооружения из Европы и Азии.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что в альянсе разработали планы по противостоянию России в региональных конфликтах. Он отметил, что для их реализации потребуется развернуть дополнительные силы на всей территории блока в Европе.