Мир 29 мая 2023, 02:46 Путина назвали «победителем» на выборах президента Турции Newsweek: итогом президентских выборов в Турции стала «победа» Путина РИА «Новости»

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Американский журнал Newsweek назвал итоги президентских выборов в Турции «победой» российского лидера Владимира Путина. Выборы выиграл действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, предварительно набравший более 50% голосов.

Окончательные результаты выборов официально опубликуют 1 июня. Но уже сейчас издание расценило их итоги как «хорошую новость» для российского лидера. Турция выступает посредником между Россией и Украиной. Она поддерживает тесные дипломатические связи с Москвой. Приоритетом для обеих стран остается сохранение тесных экономических связей.

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«Победа Эрдогана, вероятно, гарантирует сохранение статус-кво», — пришло к выводу издание.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о «великой победе» страны и «начале века» республики. В агитационной компании Эрдогана говорилось о достижениях республики под его руководством к столетию государства. Этот юбилей Турция отметит октябре 2023 года.