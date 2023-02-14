Мир 14 февраля 2023, 14:22 Путина назвали единственным фактором, сдерживающим третью мировую войну Обозреватель Наполитано: Путин — единственный фактор, сдерживающий третью мировую U.S. Department of Defense

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Единственным фактором, который предупреждает начало третьей мировой войны, является политическая сдержанность и терпение президента России Владимира Путина. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал обозреватель Эндрю Наполитано.

«В действительности имеются довольно веские доказательства того, что [украинский] конфликт последовательно провоцировали Соединенные Штаты», — подчеркнул журналист.

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Он обратил внимание, что Путин никогда не выдвигал угроз лидеру США, а вот сенатор Линдси Грэм позволила себе публично просить Джо Байдена направить спецгруппу для организации убийства президента России.

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На фоне этого Наполитано задался вопросом, какая же из сторон является более рациональной, а какая — деструктивной.

«Ответ прост и очевиден», — заметил обозреватель.

Призыв сенатора Грэм, о котором напомнил Наполитано, вызвал бурную реакцию общественности весной прошлого года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заметил, что многие, находясь в русофобском припадке, буквально едут рассудком.

Ранее экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон оценил Путина как жесткого и уверенного в себе профессионала.