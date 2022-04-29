Путина и Зеленского пригласили на саммит G20

Президента России Владимира Путина пригласили принять участие саммите стран G20, запланированном на ноябрь 2022 года на Бали. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на слова президента Индонезии Джоко Видодо.

При этом приглашение также отправлено президенту Украины Владимиру Зеленскому, хотя эта страна не входит в список стран «Большой двадцатки».

«Газета.ru» сообщила, что Видодо в Twitter написал о прошедших переговорах с Путиным.

«Провели переговоры с Владимиром Путиным. Индонезия готова внести свой вклад в организацию мирных переговоров», — заявил президент Видодо.

Ранее президент США Джо Байден выступил за исключение России из «Большой двадцатки».

Политолог Сергей Михеев подчеркнул, что США не смогут единолично лишить РФ членства в G20, а самой России нет смысла покидать организацию, поскольку там у нее есть союзники.