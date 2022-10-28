Путина и Зеленского пригласили на переговоры в Аризону | 360°

Мир 28 октября 2022, 01:03 Путина и Зеленского пригласили на переговоры в Аризону Конгрессмен Гозар предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в Аризоне РИА "Новости"

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Член палаты представителей конгресса США Пол Гозар предложил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести переговоры в Аризоне. Соответствующее письмо конгрессмен опубликовал в Twitter.

«Дорогой президент Путин и президент Зеленский, пишу вам обоим или вашим представителям, чтобы пригласить на мирные переговоры в Феникс, штат Аризона», — отмечает Гозар.

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В письме он указал адреса посольства России и посольства Украины в Вашингтоне. По словам конгрессмена, странам нужно начать диалог по деэскалации ядерной напряженности.

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Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Россия и Украина не настроены сесть за стол переговоров. Кроме того, внимание украинских войск сконцентрировано на контрнаступательных операциях.

Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден не будет проводить переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки».