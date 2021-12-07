Опубликовано заявление по итогам переговоров Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом. После завершения разговора Белый дом опубликовал итоговое заявление.

«Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность США и их европейских союзников по поводу наращивания Россией сил вокруг Украины и ясно дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации», — сказано в заявлении Белого дома.

Также американский лидер подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он призвал Путина к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии. Президенты поручили своим командам продолжить работу по вопросу ситуации на Украине.

Еще стороны обсудили диалог двух стран по вопросам стратегической стабильности, кибербезопасности и региональным темам. В последнем случае речь, например, шла об Иране.

Переговоры Путина и Байдена проходили вечером 7 декабря. Президенты общались тет-а-тет с помощью видеосвязи. Обсуждение различных вопросов заняло у лидеров стран два часа.