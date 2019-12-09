  • Путин, Зеленский и Меркель приехали на саммит в Елисейский дворец

    09 декабря 2019, 18:12

    Дарья Бунякова

    В понедельник, 9 декабря, в Париже проходит саммит «нормандской четверки». В Елисейский дворец на переговоры уже приехали президент России Владимир Путин, его украинский коллега Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель.

    Видео прибытия глав трех стран опубликовал в Twitter Кремлевский пул РИА. На кадрах видно, что у Елисейского дворца участников «нормандской четверки» встречал президент Франции Эммануэль Макрон. Первой к месту проведения саммита подъехала машина Меркель. Затем прибыли Зеленский и Путин.

    Путин прилетел в Париж на саммит «нормандской четверки»

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    Перед началом переговоров Путин должен провести короткие встречи с Меркель и Макроном, сам же саммит намечен на 18:00. Стороны должны будут обсудить вопрос выполнения Минских соглашений, а после переговоров планируется провести совместную пресс-конференцию. Также должна состояться встреча Путина и Зеленского.