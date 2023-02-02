Мир 02 февраля 2023, 19:56 Путин заявил об утрате элитами Германии памяти о борьбе с нацизмом Президент Путин: элиты Германии забыли о первых жертвах немецкого фашизма РИА «Новости»

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Первыми жертвами немецкого фашизма и нацизма стали антифашисты в Германии. Об этом сейчас помнят только простые жители страны, а у элит память выветрилась, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций музее-панораме «Сталинградская битва».

«В Германии помнят, что первыми жертвами немецкого фашизма и нацизма были немецкие антифашисты. То, что такая память сохраняется у простых граждан, — это очень хорошо. Но у сегодняшних элит, судя по всему, память выветривается», — заявил Путин

Во время своего выступления перед началом торжественного концерта, посвященного 80-й годовщине Сталинградской битвы, президент России Владимир Путин заявил о возрождении в мире идеологии нацизма.

Глава государства отметил, что Россия не отправляет свои боевые машины к границам западных стран, но ей снова грозят немецкие танки. По словам Путина, современные сторонники нацизма решили бороться с Россией руками бандеровцев. Президент отметил, что страну вынуждают дать отпор агрессии коллективного Запада и стране «есть чем ответить».