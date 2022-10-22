Путин заявил о высоком уровне партнерства России с Казахстаном | 360°

Мир 22 октября 2022, 10:51 Путин заявил о высоком уровне партнерства России с Казахстаном

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Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева с тем, что уже 30 лет государства развивают дипломатические отношения. Об этом говорится на сайте Кремля.

По словам Путина, взаимодействие между странами вышло на «уровень стратегического партнерства и союзничества». Он отметил, что государства ведут политический диалог и сотрудничают в сферах экономики, науки и в других направлениях.

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«Москва и Астана эффективно взаимодействуют в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур», — считает российский лидер.

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Он добавил, что страны повышают степень безопасности в районе Центральной Азии и Каспийского моря. Президент уверен, что отношения России и Казахстан будут только укрепляться «на благо наших братских народов».

В заключение Путин пожелал Токаеву здоровья и успехов, а гражданам его страны — счастья и благополучия.