07 декабря 2023, 14:54
Путин заявил о трансформации мировой экономики
Президент Путин заявил о переходе экономической модели мира на многополярность
Мировые экономические отношения изменились. Процесс трансформации предусматривает отказ от прежней модели и переход к многополярности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем выступлении на форуме «Россия зовет».
Глава государства напомнил, что возникновение глобализации никто не отрицал, но воспринималась она по-разному.
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В качестве примера он привел бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана, который считал, что глобализация экономики пойдет на благо, если все окажутся в равных условиях.
«Ничего подобного не произошло. Одна страна считала, что по-другому должна складываться модель глобализации: во главе стоят США, которые эксплуатируют и своих союзников, и других участников экономической деятельности», — заявил Путин.
Президент России подчеркнул, что сейчас вся мировая экономическая система переживает этап коренных и необратимых изменений, связанных с тем, что прежняя модель глобализации оказалась неэффективной и ей на смену придет многополярность.
Владимир Путин
Экономика
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