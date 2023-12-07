Важное 07 декабря 2023, 14:54 Путин заявил о трансформации мировой экономики Президент Путин заявил о переходе экономической модели мира на многополярность РИА «Новости»

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Мировые экономические отношения изменились. Процесс трансформации предусматривает отказ от прежней модели и переход к многополярности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем выступлении на форуме «Россия зовет».

Глава государства напомнил, что возникновение глобализации никто не отрицал, но воспринималась она по-разному.

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В качестве примера он привел бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана, который считал, что глобализация экономики пойдет на благо, если все окажутся в равных условиях.

«Ничего подобного не произошло. Одна страна считала, что по-другому должна складываться модель глобализации: во главе стоят США, которые эксплуатируют и своих союзников, и других участников экономической деятельности», — заявил Путин.

Президент России подчеркнул, что сейчас вся мировая экономическая система переживает этап коренных и необратимых изменений, связанных с тем, что прежняя модель глобализации оказалась неэффективной и ей на смену придет многополярность.