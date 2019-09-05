Путин заявил о стабильности и развитии двухсторонних отношений РФ и Японии

Россия выступает за диалог с Японией и развитие двусторонних отношений. Такое заявление сделал РФ Владимир Путин во время встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

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«Мы с вами регулярно встречаемся, используем все возможности для продолжения нашего диалога. Мы этому очень рады, потому что это способствует развитию наших двусторонних отношений», — обратился Путин к Абэ во время переговоров в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщило РИА «Новости».

Также российский лидер отметил многочисленную японскую делегацию на Восточном экономическом форуме. На Дальний Восток прибыли более 500 официальных лиц из Японии, а также представители бизнеса.

Абэ ответил, что ждет обмена мнениями по вопросам, которые касаются двух стран. В частности, речь идет о заключении мирного договора. Его главной темой является территориальный спор между Москвой и Токио. Япония претендует на южные Курильские острова (Кунашир, Итуруп, , Шикотан, Хабомаи).

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября.