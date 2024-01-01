Важное 01 января 2024, 15:06 Путин заявил о смене риторики Запада вокруг спецоперации Путин: Запад от угроз в адрес России перешел к желанию завершить конфликт РИА «Новости»

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Страны Запада использовали Украину, чтобы нанести стратегическое поражение России. Но после неудачи они резко сменили риторику. Об этом на встрече с участниками спецоперации, проходящими лечение в госпитале имени Вишневского, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что первоначальная цель западных стран об уничтожении России в принципе нереализуема. К пониманию этого пришли и сами зачинщики конфликта.

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«Осознание этого приходит, и риторика меняется. Те, кто еще вчера говорил о стратегическом поражении России, сейчас ищут выражения, как бы быстрее завершить конфликт», — заявил Путин.

Президент добавил, что Россия тоже не намерена вести боевые действия вечно и готова к переговорам, но только на своих условиях.

«Сдавать наши позиции мы не собираемся», — добавил глава государства.

Путин подчеркнул, что Вооруженные силы России вышли на тот уровень развития и получили такое количество современных вооружений, что им не сможет противостоять ни одна армия мира.

«Поэтому, несмотря на то, что они испокон веков ставят такую задачу разобраться с Россией, мы сами с ними разберемся быстрее», — резюмировал президент.

В ходе своего выступления в госпитале имени Вишневского президент России Владимир Путин назвал страны Запада главным противником России. Он подчеркнул, что искусственно созданный конфликт готовился долгие годы, но все это время российское общество консолидировалось и дало достойный ответ.