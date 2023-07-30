Мир 30 июля 2023, 00:41 Путин заявил о скорой встрече с президентом Турции Президент Путин сообщил о планах встретиться с Эрдоганом в ближайшее время РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин намерен в ближайшем будущем увидеться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он сообщил на встрече с журналистами по итогам саммита «Россия — Африка». Трансляцию вели в Telegram-канале Кремля.

«Мы договаривались о том, что мы увидимся, или он к нам приедет, или я к нему съезжу — посмотрим», — сказал Путин.

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По словам главы государства, президенты двух стран собирались встретиться еще до выборов в Турции, но общение пришлось отложить в целях предотвращения вероятных спекуляций по поводу влияния на внутриполитический процесс в государстве.

Также российский лидер заявил, что Москва не собирается хранить огромное количество газа в Турции. Путин объяснил, что создание газового хаба является открытием электронной торговой площадки. Президент намерен по телефону обсудить этот проект с турецким коллегой, предположительно, в среду.