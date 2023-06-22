Мир 22 июня 2023, 10:44 Путин заявил о систематических нарушениях принципов конвенции о биооружии Путин: в мире систематически нарушаются принципы конвенции о биооружии РИА «Новости»

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В последнее время принципы Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО) систематически нарушаются, заявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, ряд стран сейчас занимается тем, что обеспечивают свою безопасность за счет других, сообщил ТАСС.

«Некоторые страны пытаются использовать нынешние международные проблемы, чтобы обеспечить собственную биологическую безопасность за счет других», — подчеркнул президент в приветствии к участникам IV международной конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

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По оценке Путина, именно со стороны таких государств происходит противодействие полезным инициативам, направленным на упрочение соответствующего нераспространенческого режима.

Глава государства выразил уверенность, что в нынешних условиях крайне важно укрепить механизмы многостороннего сотрудничества в области противодействия угрозам биологического характера. В частности, речь идет о КБТО, которая вступила в силу еще 50 лет назад.

«К сожалению, в последнее время принципы, утвержденные этим основополагающим документом, систематически нарушаются», — констатировал Путин.