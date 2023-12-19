Мир 19 декабря 2023, 15:27 Путин заявил о роли США в разрыве отношений России и Европы Путин: США целенаправленно втянули Россию и Европу в конфликт РИА «Новости»

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Соединенные Штаты добились разрыва отношений России и Европы. Власти США сделали это целенаправленно. Об этом заявил президент Владимир Путин на коллегии Минобороны.

«Оторвав, как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, [США] добились того, чего хотели, к сожалению», — сказал он.

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Однако Россия не могла сдать все и смотреть, как США «чавкают, съедая все подряд». Они понимали, что страна не поступит по-другому, однако специально втянули Россию и Европу в этот конфликт.

Сейчас же США перекладывают на Запад бремя ответственности и платежей. При этом безвольные и бесхребетные европейские политики не могут этому противостоять, констатировал президент. Они зависимы от СМИ, экономики и политики и подчиняются « хозяевам за океаном», заверил Путин.

«Куда пальцем ни ткни, в какое-нибудь крупное СМИ в Европе, конечный бенефициар — какие-нибудь американские фонды. А это влияние на политическую жизнь», — уточнил глава государства.

Однако в Европе уже начинается определенный сдвиг. Местные жители начинают что-то осознавать, резюмировал президент.

Также, по его словам, именно США лишили Россию шансов на нормальное выстраивающие отношений с Украиной. Штаты «пошли по беспределу», добавил Путин.