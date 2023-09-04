Мир 04 сентября 2023, 18:50 Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ Президент России Путин: контрнаступление ВСУ провалилось Unsplash

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Контрнаступление ВСУ полностью провалилось. Об этом заявил президент России Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Российский лидер отметил, что действия ВСУ сложно назвать пробуксовкой.

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«По пробуксовке контрнаступления — это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет, надеюсь, что дальше будет именно так», — указал Путин.

По его словам, Россия никогда не отвергала возможность ведения переговоров и мирных инициатив. Путин добавил, что Эрдоган «ставил эти вопросы» на встрече в Сочи.

«Я ему это подтверждаю», — сообщил президент.

Переговоры Путина и Эрдогана прошли 4 сентября в Сочи. Общение глав государств заняло три часа, главной темой встречи стало возобновление зерновой сделки. В конце мероприятия Эрдоган предложил российскому коллеге приехать в Турцию. Путин поблагодарил его, но от каких-либо обещаний воздержался.