04 декабря 2023, 18:43
Путин заявил о неминуемом росте активности России в мировых делах
Путин: активность России в мировых делах будет только нарастать
Россия в будущем увеличит свою активность в мировых делах. Об этом на церемонии вручения верительных грамот иностранных дипломатов заявил президент страны Владимир Путин.
«Рассчитываем, что все международные партнеры в отношениях с нами продолжат придерживаться принципа взаимного учета интересов и равноправия. Как бы кто не хотел, наша активность в мировых делах продолжит нарастать», — сказал он.
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Путин отметил, что в 2024 году России предстоит выполнить целый ряд важных внешнеполитических функций.
«У нас нет предвзятых и враждебных намерений. Мы проводили и проводим независимый внешнеполитический курс. Мы открыты к партнерству со всеми странами и неприемлем блоковую конфронтацию, а также любые шаги, идущие вразрез с уставом ООН», — добавил президент.
Глава государства отметил, что мир находится в состоянии турбулентности в связи с переходом к многополярному устройству. По его словам, на этом фоне началось обострение ряда конфликтов, а давние противостояния вышли на новый уровень.
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Владимир Путин
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