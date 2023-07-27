Мир 27 июля 2023, 12:44 Путин заявил о надежде на скорый запуск индустриальной зоны у Суэцкого канала Путин: Россия надеется запустить индустриальную зону у Суэцкого канала в ближайшее время Rafik Wahba / Unsplash

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Россия рассчитывает, что индустриальную зону в Египте возле Суэцкого канала запустят в ближайшее время. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия — Африка».

«В Египте — мы вчера с коллегой говорили, с президентом ас-Сиси — мы обсуждаем и, надеюсь, в ближайшее время запустим в районе Суэцкого канала российскую индустриальную зону», — сообщил глава государства.

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Путин отметил, что строительство первых производственных мощностей может начаться уже в 2023 году. В дальнейшем выпущенные товары будут экспортировать по всей Африке, добавил президент.

О создании промышленно-логистической зоны близ Суэцкого канала Путин говорил в 2018 году. Президент отмечал, что объект построят в Египте при участии России.

Промзона должна объединить приборостроительные, деревообрабатывающие и фармацевтические предприятия. Стороны собирались привлечь около семи миллиардов долларов инвестиций и создать более 35 тысяч рабочих мест.

Саммит «Россия — Африка» проходит в Санкт-Петербурге 27–28 июля. По итогам мероприятия Путин выступит с заявлением для СМИ.