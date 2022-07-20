Путин заявил о начале новой эпохи в мировой истории

Новая эпоха наступила в мировой истории, в ней высокую динамику роста сумеют показать лишь по-настоящему суверенные государства. Об этом на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» заявил президент России Владимир Путин.

«Новый этап в мировой истории, новая эпоха. Как бы западные и наднациональные элиты ни стремились сохранить существующий порядок вещей», — сказал он.

Президент уверен, что суверенные страны станут примером для остальных государств.

«России необходимо двигаться только вперед, а не почивать на успехах предков», — заявил глава государства.

Также российский лидер заявил, что Запад занял ведущую позицию в мире только за счет грабежа других стран.

«Сам же Запад не может предложить собственную модель будущего», — добавил он.

Также Путин сказал, что механизмы участия россиян в жизни страны должны быть более честными и открытыми.