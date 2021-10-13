Путин заявил о готовности России общаться с НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова напрямую общаться с НАТО. Об этом он рассказал в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя», сообщил ТАСС.

Владимир Путин сообщил, что власти России готовы напрямую общаться с представителями НАТО.

«Мы готовы напрямую общаться и с НАТО в том числе», — заявил президент России.

Глава государства отметил, что российские военные действительно недавно проводили крупные учения. Речь идет об операции «Запад-2021». Однако российские солдаты находятся на своей национальной территории, поэтому в этом нет ничего удивительного. Владимир Путин добавил, что Россия не собирается ни перед кем отчитываться за учения на своей территории.

Сообщалось, что представители НАТО планируют выслать восемь российских дипломатов якобы из-за «враждебной деятельности». В ведомстве сотрудников миссии считают необъявленными сотрудниками разведки.

В ответ на возможное сокращение численности отечественных дипломатов при НАТО Россия может сама закрыть свою миссию.